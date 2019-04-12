بن عوف رئيسا للمجلس العسكري السوداني.. والماحي نائبا له

أعلن التلفزيون السوداني الرسمي أنّ وزير الدفاع عوض بن عوف أدّى مساء الخميس القسم "رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي" الذي شكّله الجيش إثر إطاحته الرئيس عمر البشير بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد حكمه.

وقال التلفزيون إنّ "الفريق أول الركن عوض محمد أحمد بن عوف أدّى القسم رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي". وأضاف "الفريق كمال عبد المعروف الماحي أدى القسم نائباً لرئيس المجلس العسكري الانتقالي".

وعرض التلفزيون لقطات للجنرالين وهما يؤدّيان القسم.

وكان وزير الدفاع السودان عوض بن عوف، أعلن الخميس، اقتلاع نظام عمر البشير والتحفظ على رأسه في مكان آمن وتعطيل الدستور.

وقرر وزير الدفاع تشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة البلاد لمدة عامين.

وأعلن فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وحظر التجول اعتبارا من 10 مساء لمدة أشهر، مع إغلاق الأجواء لمدة 24 ساعة.

وقرر حل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمجلس الوطني وحكام الولايات ومجالسها التشريعية.

وأكد تأمين المؤسسات الحيوية والمرافق الحيوية والخدمات بكل أنواعها.

وقال إن اللجنة الأمنية العليا التي تدير الأزمة تتابع منذ فترة ما يجري في البلاد من سوء إدارة وفساد وانعدم الأمل في تساوي الفرص بين أبناء الشعب الواحد.

وأشار إلى أن الشباب خرج في تظاهرات سلمية منذ 19 ديسمبر/كانون الأول وحتى الآن، في حين واصل النظام إصراره على المعالجة الأمنية.

وأكد اعتذار اللجنة الأمنية على سقوط الضحايا، مشددا على إدارة الأزمة بكل كفاءة ومهنية.

وقال: "لقد تابعتم المظاهرات قرب مقر القيادة العامة للجيش السوداني، وتمسك النظام بالمعالجة الأمنية التي كانت تنذر بخسائر لا يعلم مداها إلا الله".