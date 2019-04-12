بعد 30 عاماً من الحكم معه.. جماعة الاخوان تتبرأ من البشير

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في السودان، التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع، عمر البشير، رفضها لبيان وزير الدفاع عوض بن عوف الخميس، الذي أعلن فيه عزل البشير واعتقاله وإعلان حالة الطوارئ.

وفي بيان نشره المراقب العام، عوض الله حسن سيد أحمد، على صفحته في "فيسبوك"، نددت الجماعة ببيان بن عوف ووصفته بـ"سياسات النظام الفاشلة".

موضوع يهمك عقد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الجمعة، مؤتمراً صحافياً، أشار فيه إلى الإجراءات التي سبقت عزل عمر البشير... المجلس العسكري السوداني: لا نمثل انقلاباً ولسنا طامعين بالسلطة السودان

وأوضح قائلاً: "طالعنا اليوم نائب الرئيس ووزير الدفاع ببيان فيه التفاف واضح على المطالب الحقيقية لجماهير الشعب السوداني".

وبعد انقلاب الشعب على الرئيس المعزول، سعت الجماعة السياسية التي تعاني من غضب الشعب السوداني أن تباعد بينها وبين البشير، الذي كان يوماً من كوادرها ويمثلها.

وقالت جماعة الإخوان في البيان: "إن إعلان خلع رأس النظام خطوة كبيرة في طريق الإصلاح والتغيير"، ولكنها أوضحت أنها ضد القيادات العسكرية التي قامت بالتخلص منه.