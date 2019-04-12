دعوة أممية للسودان بعدم استخدام القوة ضد المحتجين

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، في بيان الجمعة، السلطات السودانية إلى إطلاق سراح الأشخاص الذين احتجزوا لتنظيم تظاهرات سلمية والتحقيق في استخدام القوة ضد المحتجين في ديسمبر/كانون الأول.

وقالت باشليه إن "هذه لحظة حرجة جداً وحساسة جداً للسودان وهناك ضبابية شديدة وقلق بشأن المستقبل"، مضيفة أنه ينبغي على السلطات أن تمتنع عن استخدام القوة ضد المحتجين السلميين.

وكان وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا، الفريق أول عوض بن عوف، قد أعلن الخميس الإطاحة بعمر البشير و"التحفظ عليه".

وقرر بن عوف تشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة البلاد لمدة عامين.

كما لفت إلى أنه تقرر تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وإغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة والمعابر الحدودية لحين إشعار آخر، وكذلك حل المجلس الوطني ومجالس الولايات ومؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء.

وأضاف أن اللجنة الأمنية العليا التي تدير الأزمة تتابع منذ فترة ما يجري في البلاد من سوء إدارة وفساد وانعدام الأمل في تساوي الفرص بين أبناء الشعب الواحد.