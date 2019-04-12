قوات الدعم السريع: نرفض أي حلول لم ترضِ الشعب السوداني

طالبت قوات الدعم السريع، في بيان رسمي مساء الخميس قادة الانتفاضة "قيادة تجمع المهنيين ورؤساء الأحزاب وقادة الشباب" إلى فتح باب الحوار والتفاوض للوصول إلى حلول ترضي الشعب السوداني وتجنيب البلاد الفوضى.

وصدر بيان قيادة قوات الدعم السريع، عقب مواصلة آلاف المتظاهرين اعتصامهم أمام مقرّ القيادة العامّة للجيش في الخرطوم مساء الخميس، على الرّغم من بدء حظر التجوّل الليلي، الذي فرضه الجيش إثر إطاحته الرئيس عمر البشير، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وعلى وقع هتاف "سلام، عدالة، حرية"، استهلّ المتظاهرون اعتصامهم لليلة السّادسة على التّوالي أمام مقرّ الجيش الذي كان دعاهم قبيل ساعات من ذلك إلى التزام حظر التجوّل الذي بدأ في العاشرة ليلاً (20,00 ت غ) ويستمرّ لغاية الرّابعة فجراً (02,00 ت غ).

وكان الجيش السوداني دعا مساء الخميس المواطنين إلى التزام حظر التجوّل الليلي، محذّراً من "المخاطر التي قد تترتّب على عدم الالتزام بحظر التجول".

وقال الجيش في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "سونا" إنّه "على المواطنين الالتزام بذلك (حظر التجوّل) للمحافظة على سلامتهم ونظراً للمخاطر التي قد تترتّب على عدم الالتزام بحظر التجول بالتوقيتات المعلنة".