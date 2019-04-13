السودان.. عبدالفتاح البرهان يؤدي القسم رئيسا للمجلس العسكري

أدى الفريق أول عبدالفتاح البرهان القسم كرئيس للمجلس العسكري في السودان.

وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا، اللواء عوض بن عوف، الجمعة، تنحيه واختيار الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري.

ويحظى الرجل بقبول بخلاف سلفه المتنحي.

وكان البرهان القائد السابق للقوات البرية، وقد أشرف على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع محمد حمدان حميدتي قائد قوات الدعم السريع.

وقد جاء اسم عبد الفتاح البرهان ضمن القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في شهر فبراير/شباط 2019، وشملت تعيينات وتعديلات في رئاسة الأركان والجيش السوداني.

ووقتها قام البشير بترقية البرهان من رتبة الفريق الركن إلى رتبة الفريق أول، وعينه مفتشاً عاماً للقوات المسلحة.