السودان.. قوات الدعم السريع تطالب بفترة انتقالية من 3 إلى 6 شهور

طالبت قوات الدعم السريع في الجيش السوداني، اليوم السبت، بفترة انتقالية من 3 إلى 6 شهور، وتشكيل مجلس انتقالي يضم مدنيين وعسكريين، وكذا تشكيل محاكم وجهات ادعاء لمكافحة الفساد.

وشددت قوات الدعم السريع على أن يشرف المجلس الانتقالي على لجنة صياغة الدستور دون التدخل فيها، مشيرة إلى أن مهمة المجلس الانتقالي هي إنقاذ الوضع الاقتصادي، كما طالبت بفتح باب الحوار مع مختلف شرائح المجتمع.

كما طالبت بإجراء انتخابات حرة تحت رقابة محلية ودولية، وتعديل الدستور خلال الفترة الانتقالية.

جاء ذلك عقب إعلان رئيس المجلس العسكري الانتقالي وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا، اللواء عوض بن عوف عن تنحيه، وتعيين عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري الجديد.

وكان قائد قوات الدعم السريع في الجيش السوداني، محمد حمدان دلقو حميدتي، قد اعتذر عن المشاركة في المجلس العسكري الذي تولى السلطة في السودان الخميس، بعد عزل عمر البشير من الرئاسة.