بالأسماء.. هؤلاء هم أعضاء المجلس العسكري الجديد الحاكم بالسودان

عُيّن قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي" اليوم السبت نائباً لرئيس المجلس العسكري الجديد الحاكم في السودان بعد عزل الرئيس عمر البشير.

وقد تم ترقية الفريق محمد حمدان دلقو "حميدتي" إلى فريق أول قبل تعيينه نائباً لرئيس المجلس العسكري الانتقالي.

يذكر أن دقلو كان قد اعتذر أمس عن المشاركة في المجلس، معتبراً أن "البلاد تمر بمرحلة دقيقة تاريخية وصعبة تحتاج منا لعمل مشترك تحت مظلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى كجهة قومية. وقوات الدعم السريع سوف تظل منحازة لخيارات الشعب السوداني بكافة أطيافه".

وبحسب مصادرنا، تم اليوم تعيين قادة الفرق العسكرية المختلفة في الجيش ضمن أعضاء المجلس العسكري.

موضوع يهمك اجتمع المجلس العسكري الانتقالي في السودان السبت، مع وفد من القوى السياسية.وقال عضو الوفد عمر الدقير إن "رئيس المجلس... المجلس العسكري السوداني يعد بإلغاء القوانين المقيدة للحريات السودان

وبحسب المصادر، يضم المجلس نائب رئيس القوات البرية ياسر العطا، وقائد القوات الجوية شمس الدين الكباشي، وقائد القوات البحرية ابراهيم جابر.

ويستمر الفريق أول ركن عمر زين العابدين في عضوية المجلس، بصفته مسؤولاً عن التواصل مع القوى السياسية.

وأكمل المجلس تكوينه بتسمية الفريق أمن جلال الشيخ، ومدير الشرطة الطيب بابكر.

وقد برزت مؤخراً أسماء عدة مرشحة لعضوية هذا المجلس، منها اسم الفريق أمن ابوبكر دمبلاب، وهو أقوى المرشحين لتولي رئاسة جهاز الأمن والمخابرات، ليحل محل الفريق صلاح عبد الله قوش الذي تقدم باستقالته أمس الجمعة. يذكر أن دمبلاب كان يشغل منصب مدير الاستثمار بجهاز الأمن.

وكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان قد أدى أمس الجمعة القسم كرئيس للمجلس العسكري في السودان، بعد أن أعلن وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا، اللواء عوض بن عوف تنحيه من المنصب.