تجمع المهنيين السودانيين: تنحي بن عوف انتصار لإرادة الشعب

وصف تجمع المهنيين السودانيين، قائد الحراك السوداني، تنحي وزير الدفاع عوض بن عوف من منصبه كرئيس للمجلس الانتقالي العسكري، بالانتصار لإرادة الجماهير.

وطالب بيان للتجمع السودانيين بالاستمرار في الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، كما طالب السودانيين خارج العاصمة بالتوجه إلى مواقع الاعتصامات المتعددة، أمام مقار وحدات القوات المسلحة، وعدم مغادرتها في الليل.

ودعا بيان للتجمع إلى كسر حظر التجول الذي يفرضه الجيش من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا، اللواء عوض بن عوف، الجمعة، تنحيه واختيار الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري.