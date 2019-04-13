الجيش السوداني يقبض على مسلحين مجهولين بمحيط جامعة الخرطوم

ألقى الجيش السوداني القبض على مسلحين مجهولين بمحيط جامعة الخرطوم.

وكانت مصادر العربية قد أفادت، مساء السبت، بأن الجيش السوداني طوَّق محيط جامعة الخرطوم بعد إطلاق نار من مجهولين.

ويستمر الانتشار الكثيف لقوات الجيش في محيط جامعة الخرطوم ومحيط مقر اعتصام القيادة العامة، فيما عاد الهدوء إلى مَحيط الجامعة.

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قد اجتمع في وقت مع وفد من القوى السياسية.

وقال عضو الوفد عمر الدقير إن "رئيس المجلس الانتقالي السوداني أبلغنا بإلغاء القوانين المقيدة للحريات"، مضيفاً: "طالبنا المجلس العسكري السوداني بإعادة هيكلة جهاز الأمن. كما طالبنا المجلس الانتقالي بحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة. وطالبنا بمشاركة مدنيين في المجلس العسكري..".