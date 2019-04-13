تعرف على البرهان.. رئيس المجلس العسكري السوداني الجديد

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عوض بن عوف، عن تنحيه وتعيين الفريق الركن عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري الجديد، وقد أدى الأخير القسم.

وسبق أن تردد اسم البرهان ضمن الترشيحات لقيادة المرحلة الانتقالية وقراءة بيان عزل البشير.

ويحظى الرجل بقبول بخلاف سلفه المتنحي.

وكان البرهان القائد السابق للقوات البرية، قد أشرف على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع محمد حمدان حميدتي قائد قوات الدعم السريع، وآخر منصب له هو المفتش العام للقوات المسلحة السودانية.

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وظهر اسم البرهان في الإعلام مؤخراً بوضوح خلال أقل من شهرين، فقد ورد اسمه ضمن القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس السوداني السابق عمر البشير في شهر فبراير، وشملت تعيينات وتعديلات في رئاسة الأركان والجيش السوداني، حيث قام البشير بترقية البرهان من رتبة الفريق الركن إلى رتبة الفريق أول، وعينه مفتشاً عاماً للقوات المسلحة.

والبرهان درس بشندي الثانوية ومن ثم الكلية الحربية، ولا يعرف عنه انتماء سياسي.

وقد خدم لسنوات طويلة في جنوب السودان سابقًا وغرب البلاد.

ويقول شهود عيان إن الفريق أول البرهان دخل ساحة الاعتصام صباح يوم الجمعة، حيث جمعته صورة تم تداولها مع إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني السابق الذي طالبه بالانحياز إلى مطالب الشعب.