نائب رئيس المجلس الانتقالي بالسودان يلتقي مسؤولا أميركيا

أطلع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم، ستيفن كوتسيس، على الوضع الأمني، الأحد، بعدما عزل الجيش الرئيس عمر البشير، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

واجتمع كوتسيس مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي" في القصر الرئاسي في الخرطوم.

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وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن دقلو قدم إيجازا للقائم بالأعمال الأميركي عن الوضع الحالي في البلاد، وعن أسباب تشكيل المجلس العسكري، وفق ما أفادت "سونا" بينما بث التلفزيون الرسمي لقطات من اللقاء.

وذكرت وكالة الأنباء أن دقلو أبلغ المندوب الأميركي بالإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي للمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد.

وتولى المجلس العسكري الانتقالي بقيادة الفريق الركن عبد الفتاح البرهان السلطة، بعدما أزاح الجيش البشير الخميس.

ويتولى حميدتي قيادة وحدة مكافحة التمرد السودانية المعروفة بـ"قوات الدعم السريع".