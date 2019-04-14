رسالة أخيرة من بن عوف للمجلس العسكري في السودان

كتب وزير الدفاع السوداني، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي السابق، اللواء عوض بن عوف، الأحد آخر رسالة إلى المجلس العسكري الانتقالي الجديد.

وأكد في رسالته تأييده لرئيس ونائب وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي. كما توجه بالتهنئة لأعضاء المجلس، مؤكداً ثقته بهم، ومتمنياً لهم التوفيق.

وكان اللواء عوض بن عوف أعلن السبت تنحيه، وتعيين عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري الجديد.

موضوع يهمك طالبت المعارضة السودانية، أمس السبت، في بيان مشترك بمجموعة مطالب، وذلك لفض الاعتصام، منها حل كافة أجهزة ومؤسسات النظام... هذه مطالب المعارضة السودانية لفض الاعتصام السودان

كما عين قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائباً لرئيس المجلس العسكري الجديد الحاكم في السودان بعد عزل الرئيس عمر البشير.

وقد تم ترقية الفريق محمد حمدان دلقو "حميدتي" إلى فريق أول قبل تعيينه نائباً لرئيس المجلس العسكري الانتقالي.

يذكر أن دقلو كان قد اعتذر سابقاً عن المشاركة في المجلس، معتبراً أن "البلاد تمر بمرحلة دقيقة تاريخية وصعبة تحتاج منا لعمل مشترك تحت مظلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى كجهة قومية. وقوات الدعم السريع سوف تظل منحازة لخيارات الشعب السوداني بكافة أطيافه".