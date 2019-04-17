سفير بريطانيا بالسودان: نؤيد نقل السلطة للمدنيين بأسرع وقت

قال السفير البريطاني لدى السودان، عرفان صدّيق، للعربية، الأربعاء، إن بلاده تؤيد انتقال السلطة في السودان إلى جهة مدنية في أسرع وقت ممكن، لأن الحكم المدني أفضل للسودان خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب عرفان صدّيق في حديث للعربية عن أمله في أن يكون هناك إجماع بين جميع القوى السياسية (تجمع المهنيين، وإعلان الحرية والتغيير، والقوى السياسية الفاعلة والمجلس العسكري الانتقالي).

واعتبر السفير البريطاني أن عدم الوضوح حول عملية الاتفاق والحوار والتفاوض هو ما ينقص الاتفاق، مؤكداً على أهمية الالتزام والتنظيم من الجميع.

وأوضح المتحدث أن الهدف من الحوار هو تشكيل جهة وطنية لإعطائها سلطة حقيقية فاعلة.

وذكر أنه من المهم أن يكون هناك إجماع وطني، وعدم استبعاد أي جهة والاتفاق على خارطة طريق للانتقال السلمي للسلطة.