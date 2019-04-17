مصادر: اعتقال رئيس البرلمان السوداني في مطار الخرطوم

اعتقلت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، في مطار الخرطوم، رئيس البرلمان إبراهيم عمر، حسب ما أكدته مصادر قناتي "العربية" و"الحدث".

ونقلت صحف سودانية عن مصادر "موثوقة" قولها إن السلطات اعتقلت عمر من مطار الخرطوم عقب عودته من قطر. وأكدت المصادر أنه "جرى التحفظ على إبراهيم عمر ووضعه في الإقامة الجبرية بمنزلة في أم درمان، كما تم إغلاق حساب البرلمان المالي بالبنك المركزي".

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في سياق متصل، أكدت مصادر أمنية اليوم أنه تم نقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إلى سجن كوبر في مدينة بحري بالخرطوم. كما ذكر مصدران من عائلة البشير أنه نُقل إلى السجن في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

وأوضح المصدران من العائلة أنه كان محتجزاً تحت الحراسة المشددة، منذ أن عزله الجيش يوم الخميس الماضي في المقر الرئاسي الموجود داخل المجمع الذي يشمل أيضاً وزارة الدفاع.

من جهته، قال مصدر في السجن إن البشير محتجز الآن في حبس انفرادي تحت حراسة مشددة.