السودان.. إعفاء وكيل وزارة الإعلام بعد يوم من تعيينه

أعفى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، الجمعة، عبد الماجد هارون من منصبه كوكيل لوزارة الإعلام والاتصالات.

وفي تصريح لرئيس المجلس العسكري الانتقالي خصّ به صحيفة "الجريدة" السودانية، قال: إنه أقال عبد الماجد هارون من منصب وكيل وزارة الإعلام، وكشف عن أنه لم يكن يعلم بتاريخه السياسي وانتمائه السابق قبل تعيينه.

وأكد البرهان أنهم جاؤوا من أجل الشعب وإكمال مطلوبات ثورته خاصة مطالب المعتصمين في محيط القيادة.

وكان إبراهيم أحمد عمر رئيس البرلمان المخلوع قد أوكل إلى عبد الماجد هارون الإشراف على المجلس الوطني إضافة إلى تسميته ناطقاً رسمياً باسم المجلس، ويشرف على إدارة الإعلام بالأمانة العامة للمجلس، ويقدم المشورة لرئيس المجلس فيما يخص التغطية الإعلامية للجلسات والأنشطة التي تدور في أروقته.

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هذا وأصدر رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان عدداً من القرارات أعفى بموجبها السفير العبيد أحمد مروح من منصبه كوكيل لوزارة الإعلام والاتصالات، والمهندس حسب النبي موسى محمد من منصبه كوكيل لوزارة الموارد المائية والكهرباء، والدكتور زين العابدين عباس محمد الفحل من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم، بحسب ما أفادت مراسلة "العربية".

وكان المجلس العسكري أصدر قرارا الخميس بإعفاء السفير بدر الدين عبد الله محمد أحمد من منصبه وكيلاً لوزارة الخارجية.

ومنذ تولي البرهان رئاسة المجلس الانتقالي، أقال عدداً من المسؤولين المحسوبين على نظام الرئيس السابق عمر البشير.