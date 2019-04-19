جديد المجلس العسكري في السودان.. مزيد من الإعفاءات

أصدر رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان عدداً من القرارات أعفى بموجبها السفير العبيد أحمد مروح من منصبه كوكيل لوزارة الإعلام والاتصالات، والمهندس حسب النبي موسى محمد من منصبه كوكيل لوزارة الموارد المائية والكهرباء، والدكتور زين العابدين عباس محمد الفحل من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم، بحسب ما أفادت مراسلة العربية الجمعة

وكلف البرهان عبد الماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات.

موضوع يهمك فوجئ العراقيون منذ يومين بتصريحات جديدة لابنة مزعومة للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، تدعى نانا.وأكدت الابنة في مقابلة... ابنة مزعومة لصدام حسين.. وثيقة تفضحها ورغد ترد! العراق

وكان المجلس العسكري أصدر قرارا الخميس بإعفاء السفير بدر الدين عبد الله محمد أحمد من منصبه وكيلاً لوزارة الخارجية.

ومنذ تولي البرهان رئاسة المجلس الانتقالي، أقال عددا من المسؤولين المحسوبين على نظام الرئيس السابق عمر البشير.

تأتي قرارات الإقالة المتتابعة تلك، في وقت لا تزال قوى الثورة والتغيير المعارضة مستمرة في الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم، مطالبة بمحاسبة كافة رموز النظام، وتشكيل مجلس رئاسي مدني مع تمثيل نسبي للجيش.