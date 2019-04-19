سفير السعودية في الخرطوم: مساعدات المملكة خلال أيام

أكد سفير السعودية لدى السودان علي بن حسن جعفر، مساء الخميس أن مساعدات ستصل السودان خلال الأيام القادمة وفقا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز وذلك دعما للشعب السوداني في هذه المرحلة.

كما أوضح، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، أن لقاء الوفد السعودي الإماراتي رفيع المستوى برئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائبه مؤخرا بالقيادة العامة أكد مجددا استمرار المملكة وتأييدها لما ارتآه الشعب السوداني حول مستقبله، بجانب دعم المملكة للخطوات التي أعلنها المجلس.

موضوع يهمك أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الخميس، قراراً بإعفاء السفير بدر الدين عبد الله محمد... السودان: إعفاء وكيل وزارة الخارجية بعد نفيه خبر "العربية" السودان

وأضاف أن الوفد بحث العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة والإمارات ودعمه ومساندته حكومة وشعبا خلال هذه المرحلة التاريخية المهمة.

يذكر أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، أشاد الأربعاء بالعلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشددا على الروابط الأزلية التي تربط بين شعوبها. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية.