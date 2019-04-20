رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يزور السودان لبحث الأزمة

يصل السودان، السبت، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، في زيارة تستغرق يومين.

الفكي سيلتقي رئيس المجلس الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، وأعضاء آخرين من المجلس.

وسيناقش الطرفان، بحسب بيان المجلس الانتقالي السوداني، سير التفاوض مع القوى السياسية في السودان.

كما سيتناولان مهلة الاتحاد بتسليم السلطة لحكومة مدنية خلال 15 يوما، وهي المهلة التي أعلنها الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي.

وفي 15 أبريل/نيسان، أمهل الاتحاد الأفريقي، المجلس العسكري الانتقالي في السودان، 15 يوما لتسليم "سلطة سياسية مدنية القيادة أو يواجه احتمال تعليق عضوية السودان في الاتحاد ونشاطاته".

وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عقب اجتماع في مقره بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، إن الجيش السوداني قام "بانقلاب"، ودعا إلى تشكيل سلطة مدنية تنظم انتخابات "في أسرع وقت ممكن".