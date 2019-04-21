جماعات المعارضة تعلق التعاون مع المجلس العسكري السوداني

أكد ممثلون عن المحتجين وجماعات المعارضة الرئيسية بالسودان، الأحد، أنهم علقوا التعاون مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري واتهموها بأنها تتألف من "بقايا" النظام السابق.

وقال قيادي بجماعة تعرف باسم قوى إعلان الحرية والتغيير: "قررنا تعليق التعاون مع اللجنة السياسية للمجلس العسكرى ولدينا تحفظات عليها. هذه اللجنة يسيطر عليها بقايا النظام السابق. كان تعاملنا إيجابيا مع اللجنة السياسية ولكنها تتعامل بذات أسلوب السابق مما دفعنا لتعليق التعامل معها".

وكانت اللجنة السياسية للمجلس العسكري هي قناة الاتصال الرئيسية بين جماعات المعارضة والمجلس.