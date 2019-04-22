رئيس المجلس العسكري يستقبل وزير خارجية البحرين بالخرطوم

نقل وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الاثنين، رسالة شفهية من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، تضمنت تحيات الملك وحرصه على دعم ومساندة السودان وشعبه "في هذه المرحلة التاريخية الهامة".

جاء ذلك خلال استقبال البرهان اليوم لوزير الخارجية البحريني، حيث أعرب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن عن خالص تقديره للملك البحريني وموقفه "الأخوي الداعم لجمهورية السودان في كل الظروف"، مؤكداَ أن "هذا الموقف ليس بغريب على جلالته الذي يحرص دوما على كل ما فيه خير وصالح الدول والشعوب العربية"، حسب البرهان.

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وقد عبّر وزير الخارجية عن اعتزاز البحرين بـ"العلاقات الأخوية الراسخة مع جمهورية السودان الشقيقة وحرصها المستمر على تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يدعم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين"، مؤكداً وقوف البحرين إلى جانب السودان ودعمها لكل ما فيه الحفاظ على سيادتها وأمنها ووحدتها الوطنية. وتمنى للسودان تجاوز هذه المرحلة المهمة من تاريخها والمضي نحو المزيد من التنمية والازدهار بما يلبي تطلعات الشعب السوداني.

وأشاد وزير الخارجية بالدور الكبير الذي تقوم به السودان ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية من أجل استتباب الأمن والسلم في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية، منوهاً بـ"بسالة الجيش السوداني وأدائه لكافة المهام المنوطة به بكل كفاءة وشجاعة".