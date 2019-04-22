مجلس السودان العسكري: هناك من استغل الأوضاع الحالية لبث الفوضى

أفادت مراسلتنا في الخرطوم بأن اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الانتقالي في السودان أهابت بالمواطنين وكل شرائح المجتمع بمساعدة السلطات الأمنية بالإبلاغ الفوري عن أية ظواهر سالبة تؤثر على الأمن والسلامة والحياة اليومية للمواطنين، وأكدت "سعي المجلس العسكري الحثيث لتسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية حتى تخرج البلاد إلى بر الأمان للمحافظة على سلامة الوطن ومواطنيه وممتلكاتهم".

يأتي ذلك فيما أعلن المجلس العسكري الانتقالي عن توفر الوقود في كافة أنحاء البلاد.

وأضاف البيان الصادر عن اللجنة الأمنية: "تنوه اللجنة إلى أن هنالك جهات تسعى في الاتجاه المعاكس لهذا المنحى بالقيام ببعض الممارسات السالبة وغير المقبولة في الشارع العام تتمثل في الآتي:

*قفل الطرق والتفتيش والسيطرة على حركة المواطنين والمركبات العامة.

*وضع المتاريس على الطرقات ومنع القطارات والشاحنات من توصيل احتياجات المواطنين بالولايات مما انعكس سلباً على حياتهم.

*استخدام مركبات من غير لوحات أو بلوحات مزورة أو غير قانونية مما يجعلها قابلة للاستخدام في أنشطة سيئة تنعكس على أمن البلاد والمواطن.

*قيام بعض الشباب بممارسة دور الشرطة والأجهزة الأمنية في تخطي واضح للقوانين واللوائح.

*ترويج وتعاطي المخدرات بالشارع العام في استهداف واضح لعقول الشباب.

*لكل ما تقدم نطلب من المواطنين الكرام المساعدة في إزالة هذه المظاهر السالبة التي تؤثر على حياة المواطن وأمن البلاد.

*يتم فوراً فتح الممرات والطرق والمعابر لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة بالعاصمة والولايات حتى تنساب الاحتياجات الضرورية".