"الانتقالي السوداني": سنواصل الحوار وصولاً لحكومة مدنية

أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، شمس الدين كباشي، على مواصلة الحوار مع جميع القوى السياسية وصولاً للحكومة المدنية.

كما عبّر كباشي في مؤتمر صحافي مساء الاثنين عن تفاؤل المجلس بإمكانية تجسيد الحل السياسي التوافقي.

ولفت إلى أن قوى الحرية والتغيير علقت الحوار لكن رؤيتها للحل قيد الدراسة.

إعفاء 7 سفراء من مناصبهم

من جهة أخرى، وفيما تواصلت اجتماعات المجلس بكامل هيئته بالقصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، صباح الاثنين، أصدر عدداً من القرارات المهمة والمراسيم الدستورية التي تتعلق بهيكلة أجهزة الدولة، وشملت إعفاء عدد من السفراء من العاملين بمحطات خارجية، حيث تم إعفاء كل من السفير عبدالباقي حمدان كبير سفير السودان بزيمبابوي، والسفير الصادق بخيت الفقيه سفير السودان بأديس أبابا، والسفير عبدالعظيم الشيخ القنصل بجمهورية مصر العربية (أسوان)، إلى جانب السفيرة سناء حمد العوض سفيرة السودان ببانكوك، والسفير عبدالله حسن عيسى بكيجالي، والسفير جعفر محمد آدم بجمهورية النيجر (نيامي).

كما شملت قرارات الإعفاء مدير إدارة الطيران الرئاسي اللواء مهندس ابراهيم الخضر.

كذلك أصدر المجلس قراراً بمراجعة إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي وحصائل وعائدات الصادر في بنك السودان، موجهاً اللجنة الاقتصادية بالشروع في تنفيذه مع الجهات المختصة.