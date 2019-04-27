البرهان يكشف: البشير أراد استخدام القوة لفض الاعتصام

كشف رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن الرئيس المعزول، عمر البشير، "كان يريد استخدام القوة لفض الاعتصام".

وقال البرهان، في مقابلة خاصة مع "العربية"، إن "احتقان المشهد السياسي دفعنا لاتخاذ هذه الخطوة بأن تتدخل القوات المسلحة لوضع حد لمعاناة المواطنين".

كما نفى أي استخدام للسلاح أمام القيادة العامة للجيش، مشدداً على أن القوات المسلحة تصدت لكل من أراد تفريق الاعتصام بالقوة.

موضوع يهمك قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، إنه "طالما هناك إرادة مشتركة سيتم التوصل إلى نتيجة... البرهان لـ"العربية": لا خلافات والهدف واحد بين الأطراف السودان

واعتبر أن القوات المسلحة حمت المواطنين من أي محاولات عنف، مضيفاً أن القوات النظامية تعمل بتجانس تام لتأمين البلاد.

كذلك أكد أن "الرئيس المخلوع بالسجن، ومعظم رموز النظام السابق في سجن كوبر، ويتم التعامل معهم وفق القانون"، موضحاً أن النيابة تتولى أمر التحقيق مع كافة رموز النظام السابق.

وأكد البرهان: "سلمنا كل ملف المحاكمات إلى النيابة لإكمال التحريات في معظم جرائم القتل التي تمت خلال الأحداث".

وقال: "صدر قرار بتجميد كافة النقابات مؤخراً"، لافتاً: "نفضل الابتعاد عن المحاصصة تماماً".