السودان.. حوار المرحلة الانتقالية "إيجابي"

قالت قوى الحرية والتغيير (المعارضة) في السودان، السبت، إن الاجتماع مع المجلس الانتقالي العسكري كان إيجابياً.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك للمجلس الانتقالي ووفد قوى الحرية والتغيير (ممثلي المحتجين).

وأفادت موفدة "العربية" أن هناك اتفاقاً ضمنياً بين الجانبين على التركيز على نقاط الاتفاق.

وانطلق اليوم لأول مرة الاجتماع المشترك بين ممثلي المجلس العسكري الانتقالي السوداني وممثلي قوى الحرية والتغيير، بالقصر الجمهوري، للتشاور حول الرؤيا المتعلقة بترتيبات الفترة الانتقالية.

وعقد قادة المتظاهرين عدّة جولات مباحثات غير مثمرة مع المجلس العسكري منذ إزاحة الجيش في 11 نيسان/أبريل الرئيس عمر البشير عن الحكم في أعقاب 4 أشهر من الاحتجاجات.

ووافق الطرفان في وقت سابق خلال هذا الأسبوع على إنشاء لجنة مشتركة لإعداد خارطة طريق للمرحلة المقبلة.

وقال بيان عن قوى الحرية والتغيير السبت إنّ "اللجنة المشتركة مع المجلس العسكري الانتقالي تعقد أولى اجتماع لها السبت".

وأفاد مراسل "العربية" في الخرطوم في وقت سابق بوصول وفد الحرية والتغيير للقصر الجمهوري للقاء المجلس الانتقالي السوداني، في أول اجتماع للجنة التي اتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على تشكيلها لبحث القضايا الخلافية بين الطرفين.

وكان الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري أكد في تصريحات صحافية انتهاء اللجنة السياسية من دراسة الرؤى المقدمة من القوى والكيانات السياسية، وكذلك الحركات ومنظمات المجتمع المدني والشرائح الفئوية بما فيها الشباب والمرأة والأفراد فيما يتعلق بمقترحاتهم حول ترتيبات الفترة الانتقالية.

كما أبدى المجلس العسكري جاهزيته لعرض مخرجات الدراسة في اللقاء.