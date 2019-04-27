"الانتقالي السوداني": الشعب لن يكرر التجارب السيئة

شكر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق الأول محمد حميدتي، باسم الشعب السوداني، دور السعودية والإمارات في دعم المجلس.

وقال حميدتي، في لقاء مع "العربية"، إن القوات السودانية ستظل في اليمن حتى تنجز مهامها.

كما أعرب عن ثقته في وعي الشعب السوداني، مشيراً إلى أنه لن يكرر التجارب السيئة، على حد وصفه.

وأكد حميدتي أن القوات المسلحة السودانية لعبت أدواراً أكثر من مهامها القتالية، حيث ساعدت في إيقاف التهريب وتدهور سعر الصرف، موضحاً أن المجلس حسم موضوع شح السيولة، وأن الأزمة ستنتهي خلال شهور.

وحول محاسبة رموز النظام السابق، قال إن الرئيس السابق، عمر البشير، في السجن، كما ستتم محاسبة كل المتورطين في جرائم فساد من أسرته، لافتاً إلى أنه لن تتم المحاسبة بناء على الانتماء السياسي وإنما على استغلال الوظائف.

كذلك أوضح حميدتي أن اعتذاره عن عدم المشاركة في المجلس السابق جاء لأنه لم يكن يلبي مطالب الشعب.