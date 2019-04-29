السودان.. أنباء عن اتفاق حول المجلس السيادي "مناصفة"

أفادت مصادر العربية عن أنباء عن اتفاق وشيك سيعلن عنه بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

وأوضحت مراسلة العربية أنه من المتوقع أن يتألف المجلس السيادي مناصفةً بين الطرفين (٥+٥)



إلى ذلك، أشارت إلى أن تقريب وجهات النظر بين الطرفين تم بعد وساطة من قبل شخصيات سياسية توسطت بين قوى الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري الانتقالي.

موضوع يهمك مع تقدم التحقيقات في الهجمات الانتحارية التي روعت سريلانكا الأحد الأسبوع الماضي مخلفة أكثر من 250 قتيلاً، وتنفيذ الشرطة... جديد مفاجئ عن المنظمة التي أوحت بحمام الدم في سريلانكا العرب و العالم

أما عن الأسماء المرجحة، فلفتت إلى أنه من بين الأسماء المطروحة رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان، ونائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، (حميدتي) ورئيس المجلس الاقتصادي وممثلون للأجهزة الأمنية.

يذكر أن قوى الحرية والتغيير في السودان كانت أعلنت في وقت سابق أن اجتماعاً ثالثاً سيعقد ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي، بين ممثليها والمجلس العسكري الانتقالي في القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم، من أجل مناقشة ترتيبات الفترة الانتقالية.

وقال تجمع المهنيين السودانيين في تصريح صحفي: "في مواصلة للتنوير الذي آلينا أن نقدمه لكم حول مجريات التفاوض، ستنعقد جولة التفاوض الثالثة يوم الاثنين الســ12ــاعة ظهراً لاستكمال مناقشة تكوين وصلاحيات المجلس السيادي."

يشار إلى أن اجتماعاً كان مقررا مساء الأحد إلا أنه تأجل إلى اليوم الاثنين. وكانت قوى الحرية والتغيير عقدت اجتماعين سابقين مع المجلس العسكري الانتقالي للاتفاق على تكوين المجلس السيادي وصلاحياته وتوزيع الحصص بين المدنيين والعسكر، ومدة الفترة الانتقالية، وهي محل تباين بين الطرفين.