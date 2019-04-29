المجلس العسكري السوداني: فوجئنا بعرض مختلف عن المتفق عليه

قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي السوداني، شمس الدين كباشي، اليوم الاثنين، إن المجلس وجد في الرؤى التي قدمت من جانب قوى الحرية والتغيير رؤى مشتركة، لافتاً إلى أن السلطة التنفيذية مدنية والعسكر على رأس الدولة مرحلي وضروري.

وأضاف كباشي خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم، أن قوى الحرية اقترحت مجلساً سيادياً من 8 مدنيين و7 عسكريين.

وكشف المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني أن "قوى الحرية والتغيير فاجأتنا بعرض مختلف عما اتفق عليه سابقاً".

وقال المتحدث باسم المجلس "لاحظنا بعض التجاوزات من سرقات ونقاط تفتيش تستهدف أمن المواطنين وحياتهم".

وأضاف أنه سيتم فتح مسارات القطار بدءاً من اليوم وتسهيل حركة المرور عبر جسر القوات المسلحة.

وحذر المجلس العسكري الانتقالي من تأثر أمن السودانيين جراء ممارسات غير قانونية.