الفريق كباشي يلتقي مبعوث الاتحاد الإفريقي للسودان

التقي الفريق الركن شمس الدين كباشي، الناطق الرسمي باسم المجلس بالقصر الجمهوري الثلاثاء بروفيسور محمد الحسن ليباد مبعوث الاتحاد الإفريقي للسودان بحضور الفريق الركن ياسر عبدالرحمن العطا عضو المجلس العسكري الانتقالي.

وتناول اللقاء الخطوات التي تمت منذ زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي للسودان إلى جانب التنوير حول التفاوض مع ممثلي قوي الحرية والتغيير والتواصل مع الكيانات والفعاليات السياسية، وتم التأكيد على ثقة المجلس في الاتحاد الإفريقي والعمل تحت مظلته فيما يلي أي جهود لمساعدة السودان لتجاوز الوضع الراهن.

وتم التأكيد كذلك على التزام المجلس العسكري الانتقالي بمواصلة الحوار والتواصل مع الجميع.

من جانبه أكد مبعوث الاتحاد الإفريقي أن مهمته تتمثل في مساعدة السودان في التوصل إلى حلول يصنعها السودانيون بأنفسهم وهم قادرون على ذلك.