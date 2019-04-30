قوى الحرية والتغيير: نتمسك بسلطة مدنية حقيقة في السودان

أعلنت قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أن "المجلس العسكري غير جاد في تسليم السلطة للمدنيين".

وقالت قوى الحرية والتغيير: "ننتظر من المجلس العسكري الموافقة على تسليم السلطة للمدنيين".

وأكدت القوى على "التمسك بسلمية الثورة، ورفض الانجرار للعنف".

وكان المجلس العسكري الانتقالي قد اتهم قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحافي سابق، الثلاثاء، باتخاذ "مواقف متناقضة وغير صادقة".

وأوضحت قوى الحرية والتغيير أنها "بحثت مع المجلس العسكري صلاحيات المجلس السيادي".

وشددت القوى على تمسكها "بوجود مجلس سيادي مدني مع تمثيل محدود للعسكريين".

وألمحت القوى إلى أن الجيش يريد على العكس "يريد مجلسا سياديا عسكريا بتمثيل مدني محدود للغاية".