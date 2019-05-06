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بسبب البشير.. الجنائية الدولية تلغي قراراً حول الأردن

المصدر: العربية.نت، رويترز
الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير
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أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، أنها لن تحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم إلقاء القبض عام 2017 على الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، المشتبه بارتكابه جرائم حرب، لاغية بذلك قرارها السابق بهذا الشأن.

وقالت لجنة مؤلفة من خمسة قضاة إنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على البشير، لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة المملكة إلى مجلس الأمن.

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