البرهان: المجلس السوداني حريص على نقل السلطة

جدد رئيس المجلس الانتقالي العسكري السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، حرص المجلس على تحقيق انتقال سريع للسلطة بعد الفترة الانتقالية.

وشدد البرهان، الأربعاء، على التواصل مع القوى السياسية للانتقال السلس نحو الديمقراطية.

وقال البرهان إنه بلغ نائب وزير الخارجية الأميركية حرص الجيش على أمن السودانيين وثورتهم.

وفي وقت سابق، هددت قوى الحرية والتغيير في السودان، الأربعاء، بعصيان مدني ردا على تعطيل نقل الجيش للسلطة.

وذكر مدني عباس مدني، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحافي بالخرطوم أن "الدعوة والتحضير للعصيان المدني تسير على قدم وساق".

وأكد قادة المعارضة أن الثورة لم تحقق أهدافها بعد بالانتقال لحكم مدني، مشيرين إلى أنهم سيواصلون التظاهرات والاعتصامات السلمية للوصول إلى أهداف الحراك.

وأعلنت القوى أنه لا يمكن استبدال الإقصاء بالإقصاء، ويجب التحاور مع كل الأطراف، رافضين الانتخابات المبكرة، واصفين ذلك بأنه شرعنة للنظام الجديد.

وأضافت: "نريد وثيقة مشتركة مع المجلس الانتقالي تحافظ على مطالب الثورة، ولا نريد إلغاء التمثيل العسكري في المجلس السيادي".