تطهير للشرطة في السودان.. أكبر حملة إعفاءات

في أكبر حملة إعفاءات تشهدها الشرطة السودانية، أعفى رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان "هيئة القيادة" في الشرطة.

وأفادت مراسلة "العربية"، الاثنين، أن الهيئة تتكون من 11 ضابطاً برتبة فريق.

كما أحال المجلس العسكري الانتقالي 29 لواء و14 عميداً ومقدما إلى التقاعد، بالإضافة لمئات الضباط من ملازم أول وملازم.

إلى ذلك، أعفى البرهان مدير عام الشرطة، وعين بدلاً منه اللواء عادل بشائر، كما عين نائباً جديداً لمدير الشرطة ومفتشاً عاماً.

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وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، أصدر منتصف أبريل الماضي مرسوما بتعيين الفريق أول شرطة بابكر أحمد الحسين مديرا عاما لقوات الشرطة السودانية. كما أصدر مرسوما بتعيين الفريق شرطة دكتور أسامة إبراهيم أحمد إبراهيم نائبا لمدير عام قوات الشرطة السودانية.

يذكر أنه بعد عزل الرئيس السوداني عمر البشير، عمد المجلس العسكري الانتقالي إلى إقالة عدد من المسؤولين في بعض الدوائر الرسمية العليا والأجهزة الأمنية.

ففي منتصف أبريل الماضي، أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان إقالة النائب العام ومساعديه. كما أعفي لاحقاً وكيل وزارة الخارجية.

إلى ذلك، نفذ عدداً من الاعتقالات التي طالت رموز نظام البشير