واشنطن تحمل "الانتقالي" السوداني مسؤولية سقوط 6 قتلى

ألقت الولايات المتحدة باللوم على المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بعد مقتل ستة أشخاص خلال أحداث العنف الدامية التي وقعت الاثنين، حسب ما قالت السفارة الأميركية بالخرطوم في بيان، الثلاثاء.

وقال البيان "الهجمات المأساوية أمس على المتظاهرين والتي أدت إلى مقتل ستة أشخاص علي الأقل وجرح مئة أو أكثر، من الواضح أنها كانت نتيجة لمحاولة المجلس العسكري الانتقالي فرض إرادته على المتظاهرين بمحاولته إزالة المتاريس".

وأمس الثلاثاء، أفادت مراسلة "العربية" بارتفاع عدد قتلى الاشتباكات التي شهدها محيط القيادة العامة في الخرطوم إلى 6 بينهم ضابط بالقوات المسلحة.

وكانت مصادر مطلعة أفادت في وقت سابق، مساء الاثنين، بإصابة أكثر من 10 جرحى أصيبوا بالرصاص في محيط اعتصام الخرطوم، بعضهم في حالة خطرة.

في حين أكد المجلس العسكري الانتقالي مصرع ضابط خلال المواجهات. كما شدد على أن الأحداث الدامية التي شهدها الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني جاءت لتناقض التوصل إلى توافق مع قوى التغيير، مؤكداً أن المفاوضات جرت في جو ودي.

وأضاف المتحدث باسم المجلس العسكري أن خلايا نائمة تابعة للنظام السابق حاولت إثارة الشارع باعتراض سيارات مخصصة لتوزيع وجبات الإفطار على المعتصمين، وتبين أن الجيش وقوات الدعم السريع التابعة له لم تنفذ هذا الاعتراض.