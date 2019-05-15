السودان.. جرحى بإطلاق نار في محيط ساحة الاعتصام

وقع 8 جرحى، اليوم الأربعاء، في إطلاق نار في محيط الاعتصام وسط العاصمة السودانية الخرطوم، فيما بدأت قوات الأمن بإزالة متاريس الاعتصام.

كما نقل موفدنا عن شهود عيان تأكيدهم وقوع إصابات بالرصاص في صفوف المعتصمين، ومقتل أحد المعتصمين خلال إطلاق النار.

وأكد المعتمصون أن مطلقي النار يرتدون زيا أمنيا رسميا، بينما نفت قوات الدعم السريع أنها قد أمرت بمواجهة المعتصمين.

هذه التطورات تأتي بعد أن نجح طرفا التفاوض (المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير) في الوصول إلى اتفاق بشأن صلاحيات مستويات الحكم الثلاثة على أن تكون مدة الفترة الانتقالية ثلاث سنوات.

موضوع يهمك أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق النهائي الكامل مع قوى إعلان الحرية والتغيير... المجلس السوداني: اتفاق نهائي على مرحلة انتقالية 3 سنوات السودان

كما تم الاتفاق حول حصول قوى الحرية والتغيير على نسبة 67% من عضوية المجلس التشريعي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق في أحداث الاعتصام الأخيرة.

وكانت حادثة الاعتداء على المعتصمين مساء الاثنين الماضي حاضرة في نقاشات الطرفين على تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق، ولجنة مشتركة لمواجهة أي وضع طارئ.

والاتفاق حول القضايا الخلافية في يوم المفاوضات الثاني بين الطرفين، بحسب بعض المراقبين، يُمهد الطريق للوصول إلى حل نهائي لكافة القضايا الأساسية بين الأطراف السياسية.