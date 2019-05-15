تأجيل اجتماع الانتقالي السوداني مع قوى التغيير لأجل غير مسمى

أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، الأربعاء، بتأجيل اجتماع المجلس الانتقالي مع قوى الحرية والتغيير لأجل غير مسمى.

وأضافت المصادر أن قوى الحرية والتغيير ستصدر خارطة توضح حدود اعتصامها أمام قيادة الجيش السوداني.

كما أشارت المصادر إلى تكوين لجنة بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير لإزالة المتاريس من شوارع الخرطوم، مؤكدة أن قوى الحرية أخلت طرفها من أي إغلاق لشوارع خارج منطقة الاعتصام.

وفي وقت سابق الأربعاء، وقع 8 جرحى في إطلاق نار في محيط الاعتصام وسط العاصمة السودانية الخرطوم، فيما بدأت قوات الأمن بإزالة متاريس الاعتصام.

كما نقل موفدنا عن شهود عيان تأكيدهم وقوع إصابات بالرصاص في صفوف المعتصمين، ومقتل أحد المعتصمين خلال إطلاق النار.

هذه التطورات تأتي بعد ورود أنباء، في وقت سابق، عن نجاح طرفي التفاوض (المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير) في الوصول إلى اتفاق بشأن صلاحيات مستويات الحكم الثلاثة على أن تكون مدة الفترة الانتقالية ثلاث سنوات.

كما تم الاتفاق، بحسب الأنباء، حول حصول قوى الحرية والتغيير على نسبة 67% من عضوية المجلس التشريعي، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق في أحداث الاعتصام الأخيرة.