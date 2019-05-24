السودان.. وفاة معارض بارز للبشير

توفي، صباح الجمعة، رئيس الجبهة الوطنية العريضة في السودان، القيادي البارز، علي محمود حسنين، بذبحة قلبية.

وعاد حسنين، الذي يعد من أبرز معارضي نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، من منفاه الاختياري بالعاصمة البريطانية لندن بعد حوالي 10 سنوات من الغياب.

كما توجه فور وصوله البلاد إلى ساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني، وسط احتفاء من جانب المعتصمين.

يشار إلى أن علي محمود حسنين هو سياسي وقانوني يشغل منصب نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، ورئيس الجبهة الوطنية العريضة، التي أسسها عام 2010، لتتولى المقاومة السلمية لإسقاط البشير.

وغادر السودان عام 2009، بعدما اعتقله نظام البشير وهدده بالقتل، نتيجة تأييده مذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس المعزول في اتهامات، تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي في إقليم دارفور غرب البلاد، ليستقر في لندن اختيارياً.