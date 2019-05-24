نداء السودان:الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي يمكن تجاوزه

أكد "تحالف نداء السودان"، أحد أبرز مكونات "قوى الحرية والتغيير"، اليوم الجمعة أن الخلاف حول رئاسة وتشكيل المجلس السيادي يمكن تجاوزه عبر الحوار والتفاوض وتغليب المصالح الوطنية العليا.

وأكد التحالف أن اعتراف المجلس العسكري الانتقالي بـ"قوى الحرية والتغيير" ممثلاً رسمياً وشرعياً للثورة، يعد أحد المكاسب.

موضوع يهمك شدد الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة السوداني، على أهمية وحدة قوى الحرية والتغيير والتوافق مع المجلس العسكري.واقترح المهدي... الصادق المهدي يقترح ميثاق شرف مع المجلس العسكري السودان

كما اعتبر أيضاً في بيان صحفي صدر اليوم أن تشكيل مجلس وزراء مدني بواسطة قوى الحرية والتغيير، وحصول الأخيرة على أغلبية 67% من السلطة التشريعية، والاتفاق على تكوين مجلس سيادي بصلاحيات مجلس السيادة في نظام برلماني، "يُعد مكتسباً كبيراً ومهماً ويشكل السلطة الحقيقية التي يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها"، على حد قول البيان.

ونوه إلى وجود "تحديات جسيمة فيما يختص بالخيارات السياسية الحالية والمستقبلية"، مؤكداً أنه ومن واقع تجربته الطويلة يعلم خطورة تلك التحديات.

ودعا "نداء السودان" شركاءه في "قوى الحرية والتغيير" والمجلس العسكري الانتقالي إلى "استدعاء ميراث الشعب الثري بالحكمة والبصارة لتجاوز المزالق"، حسب تعبيره.