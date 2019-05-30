السودان.. قتيل وجرحى بإطلاق نار في محيط الاعتصام

أعلنت اليوم لجنة أطباء السودان عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى بإطلاق نار في محيط الاعتصام، وقالت مصادر "الحدث" إن الحادث عرضي لا علاقة له بالتوتر السياسي الحاصل.

يأتي هذا بينما لوحت قوى الحرية والتغيير في السودان بعصيان مدني، بعد إضراب ليومين للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين.

من جهته، قال رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي إن الانتخابات، في أي وقت، أمر مشروع، لكنه جزم بمقاطعتها لو أعلنت مبكرا مشددا على تهيئة الأجواء لها وتصفية الدولة الإخوانية العميقة.

فيما طالب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، محمد حمدان دقلو، قوى الحرية بإشراك الجميع للوصول إلى حل، في إشارة للقوى خارج إطار الحرية والتغيير.

ورغم الجمود البادي على المشهد السياسي في الخرطوم، فإن بعض الأطراف تتوقع كسر هذا الجمود عبر مساعٍ تحاول تقريب وجهات النظر بين قوى الحرية والمجلس العسكري.