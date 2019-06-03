الاتحاد الأوروبي يطالب العسكري السوداني بتسليم السلطة

أكدت المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يحذر من عواقب استخدام العنف في السودان على مستقبل المسار السياسي في البلاد.

وأضافت مايا كوتسيانشيتش، أن الاتحاد الأوروبي يطالب المجلس العسكري باحترام حرية التعبير والتظاهر السلمي، بحسب تعبيره.

موضوع يهمك أعلن قيادي في قوى الحرية التغيير، الاثنين، وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وذلك بعد أنباء عن اقتحام... "الحرية والتغيير" تعلن وقف التفاوض مع العسكري السوداني السودان

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو المجلس العسكري إلى نقل السلطة للمدنيين في أقرب وقت.

قتلى وجرحى

وكان ناشطون سودانيون قد أفادوا بمقتل 14 شخصاً وإصابة آخرين بجروح خطيرة أمام مقر وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم، صباح الاثنين، فيما تحدثت لجنة أطباء السودان عن 9 قتلى، في الوقت الذي تحاول فيه قوات الأمن فض الاعتصام.

من جهته، قال مراسل "العربية" إن قوات الأمن اقتحمت موقع الاعتصام في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وسط طلقات نار لم يُعرف مصدرها.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حية النار وهي تشتعل بخيام المحتجين، في الوقت الذي كان فيه محتجون آخرون يفرون من مكان الاعتصام.

كما أغلقت قوات من الجيش السوداني كل الطرق المؤدية إلى مداخل الاعتصام في العاصمة الخرطوم، وفق مراسل "العربية/الحدث".

العسكري السوداني يوضح

من جهته، أكد الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي، أن منطقة كولومبيا المجاورة لمكان الاعتصام أضحت تشكل خطراً ووجب تنظيفها، لذلك دخلت القوات الأمنية إليها.

ونفى كباشي أي محاولة من قواته لفض الاعتصام بالقوة.

وشرح أن هناك فارين من منطقة كولومبيا إلى الاعتصام، والعسكري استهدفهم فقط واضطر لمطارتهم، بحسب تعبيره.

ولفت كباشي إلى أن الجهات المعنية تعمل على فتح الطرقات المؤدية إلى منطقة الاعتصام والتي أغلقت في ساعات الصباح الأولى.

وأشار المجلس العسكري الانتقالي السوداني، لـ العربية/الحدث، الاثنين، إلى أن ميدان الاعتصام مفتوح أمام الثوار ولا مانع للوصول إليه.