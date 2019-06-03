العسكري السوداني يتوقع استئناف المفاوضات خلال 48 ساعة

أفاد المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي، بتوقعه استئناف مفاوضات الانتقال اليوم أو غداً.

وأكد المجلس العسكري السوداني أن قواته لم تقم بفض الاعتصام، وإنما لاحقت مجموعة مسلحة.

وأضاف المجلس العسكري في تصريح خاص له مع "الحدث"، أن القوات لاحقت مسلّحين فروا من منطقة كولومبيا المحاذية للاعتصام إليه، مشيرا إلى أن "كولومبيا باتت منطقة سائبة، وكان لا بد من تنظيفها".

إخلاء الاعتصام

وكانت المعلومات قد أكدت أنه تم إخلاء منطقة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة في السودان، وكذلك منع الدخول إليها.

موضوع يهمك قال المتحدث باسم اللجنة الأمنية في ميدان الاعتصام في العاصمة السودانية الخرطوم، إن التنسيق في اللجنة الأمنية بين المجلس... قوى التغيير بالسودان: التنسيق مع "العسكري" لم يصل لغاياته السودان

أفاد ناشطون سودانيون بمقتل 14 شخصاً وإصابة آخرين بجروح خطيرة أمام مقر وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم، صباح الاثنين، فيما تحدثت لجنة أطباء السودان عن 9 قتلى، في الوقت الذي تحاول فيه قوات الأمن فض الاعتصام.

وقال مراسل "العربية" إن قوات الأمن اقتحمت موقع الاعتصام في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وسط طلقات نار لم يُعرف مصدرها.

"فارون من كولومبيا"

بدورها، أوضحت مصادر المجلس العسكري أن الأمن دخل الميدان بعد دخول مجموعة كبيرة من المخالفين إليه.

وأكدت أن فارين من منطقة كولومبيا دخلوا مكان الاعتصام، ما اضطر الأمن لمطاردتهم.

وأضافت أن الشرطة نظفت ساحة الاعتصام بعد خروج المعتصمين ولن تسمح بعودتهم.

بدوره، دعا تجمع المهنيين إلى عصيان مدني شامل، وإغلاق الشوارع والكباري والمنافذ، مطالباً بحماية المتظاهرين في الميدان.