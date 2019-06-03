عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم السودان

قرقاش: نتطلع إلى حوار وتفاوض في السودان يقود إلى اتفاق

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن "تجارب المنطقة علمتنا أن الانتقال المنظم للمؤسسات هو سبيل تفادي الفوضى"، مضيفاً: "نتطلع إلى حوار وتفاوض في السودان يقود إلى اتفاق".

وفي تغريدة على حسابه في تويتر كتب قرقاش: "نتطلع إلى استمرار الحوار والتفاوض في السودان الشقيق للوصول إلى اتفاق يقود البلاد إلى بر الأمان، فتجربة المنطقة علمتنا أن الانتقال المنظم والحافظ للدولة ومؤسساتها هو السبيل الوحيدة لتفادي سنوات من الفوضى والضياع. قلوبنا مع السودان وأهله في هذه الظروف الدقيقة".

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام قرب وزارة الدفاع في وسط الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح الاثنين وترددت أنباء عن مقتل 30 شخصاً على الأقل في أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي.

واتهمت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري الانتقالي بفض الاعتصام ووصفت الهجوم بأنه "مجزرة". لكن المجلس نفى ذلك، وأبلغ المتحدث باسمه الفريق شمس الدين كباشي وكالة "رويترز" بأن قوات الأمن استهدفت "متفلتين" فروا من موقع الاعتصام وأحدثوا فوضى.

موضوع يهمك
?
دانت الولايات المتحدة، الاثنين، قمع المحتجين في السودان، مؤكدة أن تحسن العلاقات بين البلدين يبقى رهن التحرك نحو تشكيل...

إدانات دولية للعنف بالسودان ودعوات لتشكيل حكومة مدنية إدانات دولية للعنف بالسودان ودعوات لتشكيل حكومة مدنية العرب و العالم

وعبّر المجلس العسكري الانتقالي عن أسفه "تجاه تطور الأوضاع بهذه الصورة"، وأكد "حرصه التام على أمن الوطن وسلامة المواطنين واتخاذ التدابير اللازمة للوصول إلى هذه الغاية"، مجدداً الدعوة للتفاوض "في أقرب وقت".

ومن المرجح أن توجّه أعمال العنف التي وقعت الاثنين ضربة لآمال استئناف محادثات السلام المتعثرة والتوصل إلى تسوية عبر التفاوض في فترة انتقالية بعد الإطاحة بالبشير.

كلمات دالّة

#الإمارات, #الخرطوم, #قرقاش, #السودان

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر