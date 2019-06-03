الانتقالي السوداني ينفي فض الاعتصام.. والمعارضة تتحدث عن 13 قتيلا

نفى المجلس العسكري الانتقالي السوداني للعربية/الحدث، الاثنين، فض الاعتصام، مؤكدا أن ميدان الاعتصام مفتوح أمام الثوار ولا مانع من للوصول إليه، فيما أكد قادة المعارضة فض الاعتصام ووقوع 13 قتيلا خلال عملية الفض.

وأفاد الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي، أن منطقة كولومبيا المجاورة لمكان الاعتصام أضحت تشكل خطراً ووجب تنظيفها، لذلك دخلت القوات الأمنية إليها.

ونفى كباشي أي محاولة من قواته لفض الاعتصام بالقوة.

وشرح أن هناك فارين من منطقة كولومبيا إلى الاعتصام، والعسكري استهدفهم فقط واضطر لمطارتهم، بحسب تعبيره.

ولفت كباشي إلى أن الجهات المعنية تعمل على فتح الطرقات المؤدية إلى منطقة الاعتصام والتي أغلقت في ساعات الصباح الأولى.

"حزب الأمة" يدين

وكان حزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي، قد أصدر، الاثنين، بياناً أدان فيه فض الاعتصام بالقوة في السودان، معتبرا أن ما قام به المجلس العسكري يعتبر "غدرا وجريمة وتهورا".

ووفقا للبيان، أشار الحزب إلى أن المجلس العسكري بهذا العمل لم يعُد منحازاً إلى الثورة السودانية بأي حال.

موضوع يهمك أفاد المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، الفريق الركن شمس الدين كباشي، بتوقعه استئناف مفاوضات الانتقال اليوم أو... العسكري السوداني يتوقع استئناف المفاوضات خلال 48 ساعة السودان

وأضاف البيان: "لقد اختار العسكري بوضوح أن يقف إلى الطرف النقيض لخيارات الأمة السودانية.. الثورة المضادة"، كما قال.

كما دعا الحزب جماهيره وكافة الشعب السوداني للنزول إلى الشوارع، وإقامة عشرات الاعتصامات داخل وخارج العاصمة، بحسب البيان.

استئناف المفاوضات

من جهته، توقع المتحدث باسم المجلس العسكري، الفريق الركن شمس الدين كباشي، استئناف مفاوضات الانتقال اليوم أو غداً.

وأفاد ناشطون سودانيون بمقتل 14 شخصاً وإصابة آخرين بجروح خطيرة أمام مقر وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم، صباح الاثنين، فيما تحدثت لجنة أطباء السودان عن 9 قتلى، في الوقت الذي تحاول فيه قوات الأمن فض الاعتصام.