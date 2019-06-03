"الحرية والتغيير" تعلن وقف التفاوض مع العسكري السوداني

أعلن قيادي في قوى الحرية التغيير، الاثنين، وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وذلك بعد أنباء عن اقتحام قواته موقع الاعتصام في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وسط طلقات نار لم يُعرف مصدرها.

موضوع يهمك نفى المجلس العسكري الانتقالي السوداني للعربية/الحدث، الاثنين، فض الاعتصام، مؤكدا أن ميدان الاعتصام مفتوح أمام الثوار ولا... الانتقالي السوداني ينفي فض الاعتصام.. والمعارضة تتحدث عن 13 قتيلا السودان

وأفاد ناشطون سودانيون بمقتل 14 شخصاً وإصابة آخرين بجروح خطيرة أمام مقر وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم، صباح الاثنين، في الوقت الذي تحاول فيه قوات الأمن فض الاعتصام.

"العسكري ينفي"

بدوره، نفى المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، أي محاولة لفض الاعتصام بالقوة، مشيراً إلى استئناف التفاوض خلال 48 ساعة.

وأوضح كباشي أن ما جرى كان خارج نطاق منطقة الاعتصام، وهي منطقة كولومبيا المحاذية له.

وأشار العسكري إلى أن هناك فارين من تلك المنطقة إلى الاعتصام، و"العسكري" استهدفهم فقط، بحسب تعبيره.

كما أكد المجلس العسكري، لـ العربية/الحدث، أن ميدان الاعتصام مفتوح أمام الثوار ولا مانع للوصول إليه.