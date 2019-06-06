تعليق عضوية السودان بالاتحاد الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي، الخميس، أنه علق بمفعول فوري عضوية السودان في المنظمة القارية إلى حين إقامة سلطة انتقالية مدنية في هذا البلد الذي يشهد تصعيدا لأعمال العنف.

وقال مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي على حسابه على تويتر، إن الاتحاد الإفريقي "علق بمفعول فوري مشاركة جمهورية السودان في كل أنشطة الاتحاد الإفريقي إلى حين إقامة سلطة مدنية انتقالية بشكل فعلي.. تلك هي الوسيلة الوحيدة لإفساح المجال أمام السودان للخروج من الأزمة الحالية".

وأضاف الاتحاد الإفريقي أنه يدرس فرض عقوبات على الضالعين في أعمال عنف بالسودان.

موضوع يهمك أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان أن اعتقال ياسر عرمان تم بطريقة مهينة.وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت، الأربعاء،... الحركة الشعبية في السودان: اعتقال عرمان تم بطريقة مهينة السودان

"سلمية الحراك"

وكان تجمع المهنيين السودانيين دعا، الخميس، إلى الالتزام بسلمية الحراك وعدم الانجرار إلى العنف.

ودعت أطراف دولية عدة إلى الحفاظ على السلم والأمن في السودان، محذرة من الانجرار خلف التوترات.

روسيا ترفض

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، تواصلها مع مختلف الأطراف السودانية من أجل الحوار، كما أكدت رفضها للتدخل الدولي في السودان، وشدّدت على ضرورة كبح المتطرفين حتى يتسنى إجراء الانتخابات في السودان.

وكانت قوى الحرية والتغيير قد عقدت اجتماعاً خاصاً، الأربعاء، لبحث مشروع الوساطة الذي تقدم به المؤتمر الشعبي لاستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري.

واتفق أعضاء تجمع المهنيين على أنهم لن يقبلوا أي وساطة مع المجلس العسكري في الظرف الراهن، بعد أحداث فض الاعتصام وقبل التمكن من التواصل مع بعض أعضاء التجمع المفقودين.

وأكدوا أيضا على عدم ثقتهم بلجنة المجلس العسكري للتحقيق في أحداث فض الاعتصام.