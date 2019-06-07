السودان.. الجامعة العربية تدعو لضبط النفس وتجنب التصعيد

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الجمعة، الأطراف السودانية إلى "ضبط النفس" وتجنب "الجنوح عن النهج السلمي" بشأن انتقال السلطة في البلاد، بعد أعمال العنف التي شهدتها الخرطوم أودت بحياة العشرات.

وجاء في بيان صادر عن الجامعة العربية أن أبو الغيط دعا "كافة الأطراف السودانية إلى ضبط النفس وتجنب أية تصرفات من شأنها أن تسهم في تأجيج الموقف وتصعيده أو تؤدي إلى الجنوح عن النهج السلمي لإتمام عملية الانتقال السياسي في البلاد".

وأضاف أنه يتابع "بقلق واهتمام بالغين التطورات الأخيرة التي شهدها السودان، وبشكل خاص سقوط عشرات القتلى والمصابين في أعمال العنف التي وقعت في الثالث من يونيو في العاصمة الخرطوم، وأدت إلى توقف الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي وحركة إعلان قوى الحرية والتغيير".

وتم الاثنين فض اعتصام كان ينظم منذ السادس من نيسان/إبريل أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وسط الخرطوم لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين.

موضوع يهمك أكدت قوات الدعم السريع بالسودان أنها تمكنت، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من القبض على... السودان.. إلقاء القبض على "عناصر متفلتة" روعت المواطنين السودان

وأدى فض الاعتصام إلى مقتل أكثر من 100 شخص، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، المشاركة في تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير"، الذي يقود التظاهرات.

من جهتها أفادت السلطات السودانية عن حصيلة بلغت 61 قتيلاً.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أعمال العنف هذه.

وأعلن قادة الاحتجاجات رفضهم لأي مفاوضات مع العسكريين.

كما طالب أبو الغيط في بيانه بـ"بذل الجهد من أجل العمل علي تقريب المواقف والرؤى الإقليمية والدولية المساندة للأطراف السودانية لتمكينها من استكمال وإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي دون أي تدخل أو ضغط خارجي".