السودان.. إلقاء القبض على "عناصر متفلتة" روعت المواطنين

أكدت قوات الدعم السريع بالسودان أنها تمكنت، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من القبض على مجموعة من العناصر المتفلتة في منطقة "عد بابكر" بضاحية شرق النيل.

وأشارت إلى أن هذه المجموعات باتت تنشط في ترويع المواطنين بالعاصمة الخرطوم، ونهب ممتلكاتهم بالتهديد بالأسلحة البيضاء وبعض أنواع الأسلحة النارية.

وقال متحدث رسمي باسم الدعم السريع، إن المجموعة التي تم القبض عليها تتألف من 11 عنصراً، مضيفاً أن العصابة التي تم القبض عليها قامت بقتل أحد أفراد الجيش السوداني بطلق ناري.

يأتي ذلك فيما اتهم قائد العمليات بالدعم السريع، اللواء عثمان محمد حامد، قوى "الحرية والتغيير" والحركات المسلحة بالوقوف وراء العصابات المتفلتة، والعمل على تنظيم تحركاتها بهدف نسب جرائمها إلى قوات الدعم السريع، وتشويه سمعتها أمام المواطنين، في إطار حملة منظمة لإبعادها من المشهد، على حد تعبيره.

وكانت العاصمة السودانية قد شهدت ليلة مروعة في عدد من مناطقها، حيث نقل سكان عدد من الأحياء في مدن العاصمة الثلاث دخول مجموعات متفلتة إلى مناطقهم السكنية ونهب ممتلكات المارة تحت التهديد، فيما انطلقت مكبرات الصوت من المساجد لدعوة المواطنين للخروج من منازلهم والتصدي لهذه المجموعات، وحماية ممتلكاتهم وسط غياب لقوات الأمن بحسب ما نقل بعضهم.





موضوع يهمك حرب الغاز مستمرة بين روسيا والولايات المتحدة، وجديدها هو سجال كلامي بين وزير الطاقة الأميركي ورئيس إحدى أكبر شركات... بـ"غاز الحرية".. هل تسحب أميركا البساط من روسيا؟ طاقة

وفي وقت سابق من ليل الخميس- الجمعة، أفاد مراسلنا أن مجهولين متفلتين جابوا عددا من أحياء الخرطوم ونهبوا الممتلكات.

وأضاف أن السكان ناشدوا قوات الأمن التدخل، كما أطلقوا نداءات عبر المساجد للتصدي للمتفلتين.

يأتي هذا في وقت أكدت الشرطة السودانية في بيان لها أن أي اعتداء على مقار الأمن لن يجد إلا الحسم ضمن القانون.

كما أوضحت أن بعض الفئات الخارجة على القانون والمتفلتين المنتفعين من الوضع الراهن حاولوا أن يستغلوا الظرف باستهداف مقار وأقسام الشرطة في العاصمة وبعض الولايات، وقاموا بمحاولات لحرقها وإتلافها وإفراغ الحراسات من المتهمين، ونهب المعروضات والأمانات وحرق السجلات.

إلى ذلك، حذرت الشرطة من أن هذا المسلك يعد مؤشرا خطيرا وإهدارا لسيادة وحكم القانون، وبالتالي يوقع كل من يشارك فيه تحت طائلة القانون.