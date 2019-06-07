تجمع المهنيين السودانيين ينفي أي دعوة له لتسليح الثوار

أكد تجمع المهنيين السودانيين أنه لم ولن يصدر أي دعوة لتسليح المواطنين أو استخدام السلاح، تعليقاً على ما وصلهم من بلاغات حول ظهور دعوات للسودانيين للتسلح تحت اسم التجمع الذي أوضح أن التصدي للعصابات وحماية الممتلكات من العصابات هو واجب الأجهزة الأمنية في المقام الأول.

ودعا التجمع لجان الأحياء بالتنسيق مع الأئمة والمؤذنين إلى ضمان عدم استخدام مكبرات الصوت في المساجد لإطلاق هكذا دعوات لن تزيد الوضع إلا تعقيداً.

وقال التجمع إن كل هذه المخططات توضح مخاوف المجلس العسكري من العصيان المدني والإضراب السياسي المفتوح كوسائل مستخدمة لتحقيق مطالبهم.

يأتي ذلك فيما اتهم قائد العمليات بالدعم السريع، اللواء عثمان محمد حامد، قوى "الحرية والتغيير" والحركات المسلحة بالوقوف وراء العصابات المتفلتة، والعمل على تنظيم تحركاتها بهدف نسب جرائمها إلى قوات الدعم السريع، وتشويه سمعتها أمام المواطنين، في إطار حملة منظمة لإبعادها من المشهد، على حد تعبيره.

وكانت قوات الدعم السريع بالسودان تمكنت، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من القبض على مجموعة من العناصر المتفلتة في منطقة "عد بابكر" بضاحية شرق النيل.

وأشارت إلى أن هذه المجموعات باتت تنشط في ترويع المواطنين بالعاصمة الخرطوم، ونهب ممتلكاتهم بالتهديد بالأسلحة البيضاء وبعض أنواع الأسلحة النارية.

وقال متحدث رسمي باسم الدعم السريع، إن المجموعة التي تم القبض عليها تتألف من 11 عنصراً، مضيفاً أن العصابة التي تم القبض عليها قامت بقتل أحد أفراد الجيش السوداني بطلق ناري.