حزب الأمة: يجب محاسبة المتورطين بالعنف في الخرطوم

قال حزب الأمة السوداني، الجمعة، إن اجتماع رئيس وزراء إثيوبيا بقوى الحرية والتغيير اقتصر على تبادل الآراء.

وأكد حزب الأمة أنه لا بد من إجراءات لاستعادة الثقة بين المجلس العسكري الانتقالي و"الحرية والتغيير".

كما شدد على أنه يجب محاسبة المتورطين بالعنف في ميدان الاعتصام.

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بدوره، قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في تغريدة، إن آبي أجرى محادثات، الجمعة، مع أعضاء في قوى الحرية والتغيير في السودان.



وذكر المكتب أن آبي "عبر عن التزام إثيوبيا بتعزيز السلام في المنطقة، وأكد أن الوحدة شرط لا غنى عنه لاستعادة السلام في السودان".



وفي وقت سابق الجمعة، أعلن مكتب آبي أنه اجتمع مع رئيس المجلس العسكري في مسعى لحل الأزمة السياسية التي أعقبت عزل الرئيس عمر البشير في إبريل/نيسان.