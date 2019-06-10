السودان.. محلات تجارية تفتح أبوابها والحافلات تعمل

عاد عدد من المحلات التجارية ومحطات تزويد الوقود للعمل في الخرطوم، الاثنين، فيما شوهدت حافلات المواصلات العامة تنقل ركابا في الشوارع، بعد دعوة العصيان المدني الذي دعت إليه "قوى الحرية والتغيير".

ووفقاً لصحافي في وكالة فرانس برس، عادت محال تجارية ومحطات وقود وبعض الوحدات في البنوك التجارية للعمل اليوم، بعد أن كانت مقفلة الأحد.

كما شوهدت حافلات المواصلات العامة تقل الركاب.

وقال سائق إحدى الحافلات عبد الماجد محمد "أن أعمل ليس معنى ذلك أنني ضد الثورة، ولكن يجب أن أعمل لمساعدة أسرتي في الحصول على النقود".

"أحداث مؤسفة"

وأصدر المجلس الانتقالي بياناً مساء الأحد حمّل فيه قوى إعلان الحرية والتغيير "المسؤولية الكاملة لكلّ الأحداث المؤسفة التي تسببت فيها الممارسات غير الرشيدة التي تقوم بها ما تسمّى بلجان المقاومة بالأحياء".

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ويقوم أفراد هذه اللجان بقطع الطرق بالعوائق والحجارة التي يكدسونها لتشكل ما يسمونه "متاريس".

وقرّر المجلس العسكري، نتيجة ذلك، "تعزيز الوجود الأمني لإعادة الحياة إلى طبيعتها، وتأمين المواطنين، وفتح الطرق، وتسهيل حركة الناس، وحركة المركبات العامة والخاصة، وحراسة المرافق الاستراتيجية والأسواق"، بحسب ما جاء في بيانه.

دعوة للعصيان

وكان "تجمّع المهنيين السودانيين"، قد دعا السبت، إلى "عصيان مدني" اعتباراً من الأحد على أن يستمر حتى تسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة لحكومة مدنية.

من جانبها، نفت مصادر المجلس العسكري بشدة أن تكون دعوة العصيان قد لاقت تجاوباً كبيراً في المؤسسات العامة والوزارات والقطاعات الحيوية في الدولة، فضلاً عن أغلب مؤسسات القطاع الخاص المصرفية والخدمية.

وزادت هذه المصادر أن وضع المتاريس داخل الأحياء السكنية منع الآلاف بالفعل من الوصول إلى أعمالهم.