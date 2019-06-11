الدعم السريع: لا وجود لميليشيات الجنجويد في الخرطوم

قال اللواء عثمان حامد، مدير إدارة العمليات لقوات الدعم السريع في السودان خلال مقابلة مع "الحدث" الثلاثاء، إنه لا خلافات بين الدعم السريع والقوات المسلحة، نافياً وجود ميليشيات الجنجويد في الخرطوم.

وأضاف أن قواته شاركت ضمن مجموعة أمنية لملاحقة مجموعات خارجة عن القانون من منطقة كولومبيا، مؤكداً أن الحياة تسير بشكل طبيعي رغم دعوات العصيان المدني.

وأكّد: "قمنا بفض الموجودين بمنطقة كولومبيا بسبب تهديدها لحياة المواطنين"، مؤكداً أن قوات الدعم السريع "تحرس الممتلكات العامة والمرافق الاستراتيجية"، نافياً صحة وجود أعداد كبيرة لجثث في النيل، مؤكداً أنه "تم العثور على جثتين فقط في النيل".

تعرف على حقيقة قوات الدعم السريع .. لمن تتبع؟ pic.twitter.com/ZuTqbXSsTQ — الحدث (@AlHadath) ١١ يونيو ٢٠١٩

وأضاف أن قوات الدعم السريع "خصّصت خطا ساخنا للمواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات تجاه المواطنين".

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد دعا قوى الحرية والتغيير، إلى عدم التصعيد والتخلي عن العصيان المدني.

موضوع يهمك أكدت مصادر "العربية" أن مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية، تيبور ناغي، سيتوجه إلى السودان، حيث يلتقي المجلس... خطوات مرتقبة للتقارب بين الانتقالي السوداني و"التغيير" السودان

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني، شمس الدين الكباشي، في تصريحات لقناة العربية/الحدث مساء الأحد: "ندعو إخوتنا في الحرية والتغيير إلى التخلي عن دعاوى العصيان المدني وعدم التصعيد.

وكان المجلس العسكري أعلن أمس أن لجنة تحقيق توصلت إلى أدلة ضد عدد من منسوبي القوات النظامية في أحداث فض اعتصام القيادة، وأن المجلس العسكري أكد على اعتقال عدد منهم لتقديمهم إلى العدالة، مشددا على محاسبة من تثبَت إدانتُه في أحداث مقر القيادة العامة.

وأعلنت مصادر المجلس العسكري الانتقالي لـ"العربية" اليوم الثلاثاء، أن هناك اتجاها للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المنتمين لكيانات من قوى الحرية والتغيير.